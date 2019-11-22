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Польша и Литва заявляют о "жизнеспособности" НАТО

Польша и Литва заявляют о "жизнеспособности" НАТО
12:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Дуда и Науседа не поддерживают высказывания Франции касательно "смерти мозга" в НАТО.

Президенты Польши и Литвы во время встречи в четверг заявили о важности НАТО как гаранта безопасности обеих стран, реагируя на критику в адрес Альянса, которая звучала от президента Франции.

Об этом сообщает TVN 24.

Дуда и Науседа согласились с тем, что они не видят в НАТО каких-либо "проблем с его жизнеспособностью", и что они развивают сотрудничество.

Президент Литвы подчеркнул, что "ни в Польше, ни в Литве не произошло "смерти мозга". Он отметил, что в рамках НАТО у Польши и Литвы "очень важные планы по укреплению сотрудничества в будущем".

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"Обе стороны заявили, что наши обязательства перед НАТО неизменны, что мы до сих пор относимся к этой организации как к наиболее важному гаранта безопасности", - подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщил Дуда, оба лидера согласились с тем, что необходимо сделать все для выполнения обязательств, принятых в НАТО до сих пор. В частности, он отметил присутствие войск Альянса на восточном фланге.

Среди союзников Альянса после заявления Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия. Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

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Канцлер Германии Ангела Меркель ранее также заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.

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Франция, Польша, НАТО, Литва, Анджей Дуда, Гитанас Науседа.
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