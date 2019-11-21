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НАТО согласовало рекомендации в сфере энергетической безопасности

НАТО согласовало рекомендации в сфере энергетической безопасности
00:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Министры согласовали рекомендации по консолидации роли НАТО в энергетической безопасности, поскольку это играет важную роль в нашей общей безопасности.

Министры иностранных дел стран НАТО, которые встретились в среду в Брюсселе, согласовали мероприятия по повышению уровня осведомленности в сфере энергетических угроз и защиты критической инфраструктуры. Об

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Министры согласовали рекомендации по консолидации роли НАТО в энергетической безопасности, поскольку это играет важную роль в нашей общей безопасности. Рекомендации направлены на улучшение осведомленности о ситуации (в сфере энергетики - ред.) и понимании рисков, на защиту критической инфраструктуры и повышение устойчивости союзников. Такие усилия позволят силам НАТО постоянно иметь доступ к энергетическим ресурсам на постоянной основе», - сказал руководитель Альянса.

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Все по теме:

НАТО, Министры, Йенс Столтенберг, Энергетическая безопасность.
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