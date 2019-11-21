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Разумков: Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета

Разумков: Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе, однако заложена часть, необходимая для начала работ.

Дополнительные средства на строительство мостов в Запорожье могут быть выделены при пересмотре бюджета, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщается на сайте украинского парламента, отвечая на вопрос журналистов о финансировании строительства мостов в Запорожье, спикер отметил, что сейчас в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе, однако заложена часть, необходимая для начала работ.

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По его словам, можно будет выделить дополнительные средства из дорожного фонда в случае, если все предусмотренные на данный момент средства будут использованы. "Это возможно будет осуществить при просмотре Государственного бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.

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Бюджет, Запорожье, Мосты, Дополнительные средства, Дмитрий Разумков, Средства на мосты.
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