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Многомиллиардные убытки: из-за газовых контрактов с РФ задержали бывших топ-менеджеров

Многомиллиардные убытки: из-за газовых контрактов с РФ задержали бывших топ-менеджеров
18:07 Сегодня Телеграф UBR

Новости мира:В Польше задержали бывших топ-менеджеров за газовые контракты с Россией.

Польские правоохранители задержали трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, которых обвиняют в подписании невыгодных контрактов на поставку российского газа, нанесших предприятию убытки в более 848 млн злотых ($217,3 млн по курсу НБУ). Речь идет о соглашениях от января 2010 года, сообщается на официальном сайте польской Генпрокуратуры.

Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас районная прокуратура в Лодзе ведет по этому вопросу подготовительное производство.

В данных соглашениях польская сторона обязалась отказаться от иска против «Газпром экспорта», направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. В исковом заявлении выдвигалось требование оплатить услуги за транспортировку газа через Польшу в 2007 году. Кроме того, посредством этой компании Польша заверила «Газпром» во всех обязательствах по перегонке ресурса с 1 января 2006-го по 31 декабря 2009 года.

По данным польской прокуратуры, задержанные входили в состав правления EuRoPol GAZ с января по декабрь 2010 года.

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EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода Ямал-Европа, которая была создана для предоставления услуг по транспортировке газа через Польшу. В состав компании входили представители как Польши, так и РФ.

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Газ, Польша, Тариф, Россия, EuRoPol GAZ.
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