Кулеба: Украина сделала очередной "шаг на пути к ЕС"

Новости Бизнеса:Украинская организация впервые получила разрешение на переработку батареек на территории Евросоюза.

Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию", - сообщил он.

"Реформа системы отходов по европейским стандартам - это шаг на пути к ЕС", - подчеркнул министр.

Батарейки здалися Організація «Батарейки, здавайтеся» вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії: https://t.co/fmlhAWHt0Z

Реформа системи відходів за європейськими стандартами — це крок на шляху до ЄС: https://t.co/SNwipJPN7q — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2019

Организаторы акции на странице в Facebook уточнили, что батарейки отправятся для переработки на завод GreenWEEE, который находится возле г.Бузау. Завод перерабатывает батарейки с 2011 года, а работает с 2007 года и в целом занимается переработкой старой электронной техники.

Для отправки первой партии собранных батареек на переработку необходимо сопроводительное письмо от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и согласование со стороны правительства Румынии. Ожидается, что оно будет получено в течение двух-трех недель.