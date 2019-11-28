Скачать
Четверг, 28.11.2019
День благодарения 2019: Зеленский поздравил всех с праздником
День благодарения 2019: Зеленский поздравил всех с праздником
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Легендарная немецкая певица Doro проведет концерт в Украине (Видео)
Легендарная немецкая певица Doro проведет концерт в Украине (Видео)

Кулеба: Украина сделала очередной "шаг на пути к ЕС"

Кулеба: Украина сделала очередной "шаг на пути к ЕС"
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Украинская организация впервые получила разрешение на переработку батареек на территории Евросоюза.

Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию", - сообщил он.

"Реформа системы отходов по европейским стандартам - это шаг на пути к ЕС", - подчеркнул министр.

Организаторы акции на странице в Facebook уточнили, что батарейки отправятся для переработки на завод GreenWEEE, который находится возле г.Бузау. Завод перерабатывает батарейки с 2011 года, а работает с 2007 года и в целом занимается переработкой старой электронной техники.

"Рассчитываем на тесное сотрудничество": Зеленский поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК

Для отправки первой партии собранных батареек на переработку необходимо сопроводительное письмо от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и согласование со стороны правительства Румынии. Ожидается, что оно будет получено в течение двух-трех недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Батарейки, Переработка, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
02 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
04 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
05 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
В работе Instagram произошел глобальный сбой
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь