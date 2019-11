"Рассчитываем на тесное сотрудничество": Зеленский поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество.

Об этом написал Зеленский на своей странице в Твиттере в среду.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!", - сказано в сообщении.

My congratulations to @vonderleyen on the appointment as the new President of @EU_Commission! We look forward to working closely with you and your team on ambitious goals of Ukraine-EU relations to make Europe stronger, more secure and prosperous!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2019