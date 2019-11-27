Новая глава Еврокомиссии: Европейский союз никогда не будет военным альянсом

Новости мира:Новая глава Еврокомиссии считает, что ЕС никогда не удастся заменить НАТО в сфере обороны.

ЕС никогда не сможет стать заменой НАТО в плане оборонных возможностей, перед союзом стоят другие задачи, заявила в среду новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в среду Европейский парламент на пленарной сессии поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Новая Еврокомиссия теперь может приступить к своим обязанностям с 1 декабря.

"Европейский союз никогда не будет военным альянсом. Европейский союз - совсем другой", - приводят слова фон дер Ляйен западные СМИ.

"Я вижу много, много сфер, где, как я считаю, может действовать Европейский союз, а не НАТО", - сказала она, уточнив, что имеет в виду торговлю, помощь развивающимся странам и оказание гуманитарной помощи.

Ранее в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что союзники НАТО нуждаются в сохранении этого альянса больше, чем даже в период "холодной войны".

Это заявление Меркель о важности альянса в корне отличается от недавних высказываний по этой теме президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее в ноябре Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон подчеркивал, что Европа находится "на краю пропасти", и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.