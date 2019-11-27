НАТО сейчас важнее, чем во времена "холодной войны": Меркель вступилась за Альянс

Новости мира:Сохранение НАТО - в интересах Германии и Евросоюза, так как это обеспечивает надежную оборону.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает НАТО не менее важным сегодня, чем 30 лет назад.

Теме североатлантического альянса она посвятила значительную часть своего выступления 27 ноября во время общих дебатов в Бундестаге.

"Сохранение (содержание) НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - заявила она. По словам канцлера, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.

"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.

Меркель напомнила о 2014 год, об "аннексии Крыма Россией и вторжении на востоке Украины" и следующих решениях НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда нападения происходят на ее границах. Именно тогда страны-члены обязались повысить оборонные расходы до 2% ВНП, и Германия с тех пор "движется в том направлении". Бюджетом на следующий год на эту статью предусмотрено 1,42%, отметила канцлер, напомнив, что на момент саммита в Уэльсе цифра составляла 1,18%. К 2024 году показатель будет доведен до 1,5%, а 2% - к началу 2030-х.

Глава правительства уверена, что Германия обязана брать на себя больше ответственности за НАТО, работать над единством НАТО. В этом контексте Меркель отметила, что хотя Турция и является "трудным партнером", она обязательно должна содержаться в альянсе по геостратегическим причинам