Столтенберг: НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

Об этом сообщает официальный сайт НАТО.

"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир", - заявил Столтенберг.

Также во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом он отметил, что альянс посылает балтийским странам четкий сигнал того, что поддержит их в случае агрессии со стороны России.

Напомним, лидеры государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 3-4 декабря на встрече в Лондоне обсудят единый подход Альянса относительно дестабилизирующей деятельности России.