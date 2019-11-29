Кабмин предлагает поднять тариф на свет: кто будет платить больше

Новости Бизнеса:В Минэнерго хотят ввести еще одну тарифную ставку для населения.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает ввести повышенный тариф для граждан, которые потребляют свыше 500 кВт-ч в месяц.

Об этом проинформировал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик во время Х Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике.

"Мы предлагаем поднять тариф для населения, которое потребляет большое количество электроэнергии - свыше 500 кВт-ч. Более половины всего населения потребляет до 100 кВт-ч. Богатые будут платить немного больше", - сказал Чижик.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.