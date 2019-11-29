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Полностью отремонтированные дороги в Украине: когда это станет возможным

Полностью отремонтированные дороги в Украине: когда это станет возможным
09:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Глава "Укравтодора" рассказал, когда в стране исчезнут аварийные дороги.

Аварийные автодороги в Украине будут отремонтированы до 2023 года.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

"В Украине сейчас, если брать основные дороги, около 7 тысяч километров – в аварийном состоянии", - подчеркнул он. По словам чиновника, на их ремонт основных магистралей нужно несколько лет и стабильное финансирование. "Мы рассчитываем, что при существующем финансировании и при привлечении дополнительных средств – это примерно три года", - сказал руководитель автодора.

Чиновник также пояснил, что первоочередные направления определялись по нескольким параметрам. "Первое – это уровень износа. Таких дорог много. Второе – трафик, который может быть по этим дорогам, когда они будут отстроены. И социально-экономический эффект, который тоже высчитывается", - отметил он.

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Руководитель Укравтодора также рассказал, что среди приоритетных дорог для ремонта будут трассы на тех направлениях, где отсутствуют нормальные современные автодороги. "Николаев, Сумы, Кривой Рог, Черновцы, Кировоград", - перечислил такие направления Кубраков.

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Дорога, Укравтодор, Трасса, Автодорога.
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