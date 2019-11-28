"Укрзализныця" анонсировала масштабное строительство железной дороги к границе Украины

Новости Бизнеса:В "Укрзализныци" говорят, что это будет самый большой инфраструктурный проект на западе Украины.

Акционерная компания "Укрзализныця" намерена за год построить железную дорогу с колеей европейского стандарта 1435 мм от станции Скнилов, которая находится под Львовом, до государственной границы, что позволит наладить движение скоростных поездов между Львовом и Краковом.

Об этом написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"3,5 часа в Краков. Плюс из Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет десять. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. Мы можем за год построить от государственной границы до станции Скнилов евроколею" - написал он.

Кравцов отметил, что Скнилов расположена недалеко от Львова.

"От вокзала - расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км. Расположение замечательное. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену", - написал он.

К тому же, по словам Кравцова, между Скниловом, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом планируем запустить еще и экспресс для комфорта пассажиров.

"Таким образом избежим перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда. Уверен, что это будет самый большой инфраструктурный проект на западе Украины. Для "Укрзализныци" это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайное социальный эффект", - подчеркнул он.

В 2018 году экс- министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о планах начать проекты железнодорожного соединения евроколеей Львова с границей Польши, а также Будапешта с Мукачево.