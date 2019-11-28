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В Украине могут резко подорожать билеты на поезда

В Украине могут резко подорожать билеты на поезда
08:36 Сегодня Телеграф Фото: Укрзалызниця\Facebook

Новости Бизнеса:Укрзализныця планирует повысить на 22% стоимость билетов в течении 2020 года.

В проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.

Подчеркивается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.

Доход компании планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%.

Кроме этого, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок.

Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.

В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов

Напомним, Укрзализныця" на новогодние и рождественские праздники уже назначила 6 дополнительных поездов. Поезда будут курсировать на направлениях: Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления

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Укрзализныця, Билеты, Поезда, Декабрь, Ж/д билеты, Билеты на поезда.
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