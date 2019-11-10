Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление
Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление
В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов
В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов

В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов
11:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По сообщению "Укрзализныци" с начала года поезда ломались шесть раз.

В "Укрзализныци" рассказали о количестве вагонов в пассажирских поездах, которые поломались за этот год. 

Так, по сообщению пресс-службы компании, сначала года в "Укрзализныци" зафиксировали порядка шести случаев поломки пассажирских вагонов. 

Неисправности привели к тому, что один поезд задержался на час, а пять - меньше часа. 

"5 случаев неисправностей букс и шкивов приводов генераторов. 1 случай повреждения тормозной системы вагона посторонним предметом. 2 случая возникновения неисправностей, приведших к задержке поезда в час. 1 случай неисправности системы отопления в пункте оборота - задержка 55 мин. 1 случай неисправности буксы, пассажиров перевели в другие составы - задержка 32 минуты", - говорится в ответе.

На Прикарпатье туристов приглашают посмотреть "На старую галицкую дорогу"

Как сообщалось ранее, в текущем году посетители Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Задержка поездов, Поезда, Поломка состава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Канье Уэст планирует идти в президенты США
В Токио проходит парад на честь интронизации императора Нарухито (Видео)
В Японии парад на честь нового императора
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь