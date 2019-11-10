В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов

Новости Бизнеса:По сообщению "Укрзализныци" с начала года поезда ломались шесть раз.

В "Укрзализныци" рассказали о количестве вагонов в пассажирских поездах, которые поломались за этот год.

Так, по сообщению пресс-службы компании, сначала года в "Укрзализныци" зафиксировали порядка шести случаев поломки пассажирских вагонов.

Неисправности привели к тому, что один поезд задержался на час, а пять - меньше часа.

"5 случаев неисправностей букс и шкивов приводов генераторов. 1 случай повреждения тормозной системы вагона посторонним предметом. 2 случая возникновения неисправностей, приведших к задержке поезда в час. 1 случай неисправности системы отопления в пункте оборота - задержка 55 мин. 1 случай неисправности буксы, пассажиров перевели в другие составы - задержка 32 минуты", - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в текущем году посетители Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа.