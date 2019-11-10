На Прикарпатье туристов приглашают посмотреть "На старую галицкую дорогу"

Новости Украины:На Ивано-Франковщине открыли зону отдыха "На старой галицкой дороге", установленную на территории нацпарка.

На Ивано-Франковщине в субботу, 9 ноября, открыли обновленную зону отдыха «На старой галицкой дороге», расположенную на территории Галицкого национального природного парка (НПП).

Об этом сообщается на странице нацпарка в Facebook.

«Открытие обновленного рекреационного места "На старой галицкой дороге" и солнечная погода привлекли многих туристов Галицкого национального природного парка», - отметили в Галицком НПП.

В день открытия все желающие имели возможность попасть на территорию нацпарка бесплатно.

Рекреационный пункт обновили, в частности, сборно-разборными малыми архитектурными формами для обустройства комфортного семейного и дружеского отдыха приезжих, проведения торжеств и активных видов досуга.

По информации НПП, зона отдыха "На старой галицкой дороге" удалена от городского шума и размещена в живописном уголке парка - на опушке леса с удобным транспортным сообщением, вело- и пешими маршрутами. В целом Галицкий НПП предлагает туристам 12 рекреационных пунктов для отдыха.