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Появилась статистика краж багажа в "Борисполе" за 2019 год

Появилась статистика краж багажа в "Борисполе" за 2019 год
09:44 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чтобы получить компенсацию, необходимо подать письменное обращение и направить претензию в авиакомпанию.

В текущем году посетители Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа. Об этом представители "Борисполя" сообщили на официальной странице в Facebook.

"46 из 107 сообщений — это обращения, где конечным пунктом прибытия является аэропорт Борисполь, в котором багаж обслуживался наименьший промежуток времени, пассажиры получали его в зале прилета очень быстро, и соответствующая проверка показала, что во всех случаях багаж уже прибывал из аэропорта отправления с явным доступом к нему", — говорится в сообщении представителей воздушных ворот.

Более сотни случаев, по выводам специалистов, произошли не в украинском аэропорту.

Еще по нескольким обращениям компания обнаружила 14 людей, имевших несанкционированный доступ к пассажирскому багажу. Этих сотрудников предприятия уволили, дело дошло к правоохранителям. Также сообщается, то пять владельцев украденных вещей получили их обратно.

Кроме краж также нередки случае утери вещей. Десяти пассажирам вернули вещи, которые они забыли на территории аэропорта.

В аэропорту "Борисполь" против госуправления или концессии

Для официального фиксирования кражи или повреждения багажа пассажирам в зоне прилета необходимо сразу обратиться в офис Lost & Found, необходимо письменное обращение, также нужно отправлять претензии в компанию-перевозчика. В других случаях компенсация не предусмотрена, если вещи так и не найдут.

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Самолет, Туризм, Авиаперелеты, Авиация, Борисполь, Багаж.
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