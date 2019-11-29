Ремонт украинских дорог: Гончарук призывает изменить руководство "Укравтодора"

Новости Бизнеса:Гончарук рассказал, что через 3-5 лет в Украине будут качественные дороги между всеми большими городами.

Через 3−5 лет в Украине появляются качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на владу".

Он также призвал нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.

"Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", — сказал Гончарук.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.

Гончарук надеется, что следующие 3−5 лет в Украине проложат качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.