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Пятница, 29.11.2019
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Никаких мокрых печатей: Дубилет предлагает оцифровывать квитанции и чеки

Никаких мокрых печатей: Дубилет предлагает оцифровывать квитанции и чеки
10:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новости Бизнеса:Дмитрий Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате.

В Украине запустят сервис, благодаря которому необходимость в предъявлении квитанции об оплате в официальных учреждениях отпадет.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют у граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у банков появится возможность подключиться к порталу через АPI, а пользователь должен будет ввести соответствующий номер чека, после чего он появится на экране.

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Скачать эту квитанцию можно будет с наложенной электронной цифровой подписью.

Дубилет пояснил, что украинцы смогут провести платеж в любом банке и тут же показать его чиновнику.

" Мы примем постановление, которое обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажной квитанции", - добавил министр.

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Кабмин, Квитанция, Дмитрий Дубилет, Электронная квитанция.
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