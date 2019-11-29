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Нефть упала в цене перед встречей ОПЕК

Нефть упала в цене перед встречей ОПЕК
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Инвесторы ожидают, что во время встречи будет принято решение о продлении соглашения касательно сокращения добычи нефти.

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне малоактивных торгов после Дня благодарения в США, в то время как инвесторы ждут встречи ОПЕК и партнеров, которые могут продлить соглашение о сокращении добычи, чтобы поддержать рынок.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,55 за баррель, что на $0,32 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,3 (0,19%), до $63,87 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4% и может завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,17 (0,29%) - до $57,94 за баррель. Цена WTI выросла на 0,4% с начала недели и примерно на 7% с начала ноября, подъем марки за неделю также может стать четвертым подряд.

Рынок в ожидании выступления Трампа: цены на нефть ползут вверх

Аналитики ожидают, что по итогам встречи ОПЕК и партнеров будет продлен глобальный пакт на фоне рекордной добычи в США.

"По крайней мере некоторая ясность начинает появляться вокруг заседания ОПЕК, где все заинтересованные стороны будут пытаться добиться более строгого соблюдения существующего соглашения", - сказал Стивен Иннес, главный рыночный стратег по Азии в AxiTrader.

Инвесторы также следят за тем, что происходит в торговых переговорах между США и Китаем. В среду президент США Дональд Трамп подписал законодательные инициативы Конгресса, поддерживающие протестующих против правительства жителей Гонконга.

В ответ Китай предупредил, что предпримет "жесткие контрмеры", заявив, что попытки США вмешаться в дела Гонконга обречены на провал.

Изменение запасов топлива США: стоимость нефти продолжает расти

Эта новость поставила под сомнение "первую фазу"торговой сделку между двумя странами, которые являются крупнейшими мировыми импортерами нефти.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 63,14 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,15 доллара за баррель, что на 12 центов ниже уровня закрытия торгов ($63,27).

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Нефть, ОПЕК, Цены на нефть, Стоимость нефти.
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