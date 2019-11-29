Урожай 2019: Милованов похвастался рекордными показателями

Новости Бизнеса:В Украине рекордные показатели урожая зерновых и зернобобовых.

В Украине с площади 15 млн га собрано 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, и это рекордные показатели урожая.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в Facebook.

"Статистика дня. Рекордные показатели урожая. 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% прогноза при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 г. 4,7 т/га)", - отметил Милованов.

Как известно, по состоянию на 12 ноября, когда было собрано зерновых на 96% засеянных площадей и намолочено 70,8 млн тонн зерна, этот показатель, по данным информационно-аналитического портала АПК Украины, на 0,7 млн тонн превышал рекордный урожай 2018 года.

В 2019 году, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, которое сейчас находится в состоянии реорганизации, и Министерства сельского хозяйства США ожидается рост в Украине общего урожая до 75 млн тонн. В частности, прогнозируется, что отечественное производство кукурузы в 2019 году достигнет рекордных 36 млн тонн.