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Тотальный обман? Почему Черная пятница выгодна для продавцов, но не покупателей

Тотальный обман? Почему Черная пятница выгодна для продавцов, но не покупателей
12:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Исследователи из Великобритании поймали розничных торговцев на масштабном обмане.

Накануне ежегодного "обвала цен", другими словами Черной пятницы, британские исследователи провели мониторинг рынка, чтобы понять насколько честными являются торговцы. Результат оказался весьма неутешительным.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на исследования организации, защищающей права потребителей Which.

Отмечается, что со скидками действительно удешевленными товарами являлись лишь 5% от общего количества.

Эксперты проанализировали цены 83 товаров, которые поступили на продажу в прошлогоднею Черную пятнице. Они выявили, что 95% товаров были дешевле в течение всего года, чем в сам день обвала цен. 

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Помимо этого, исследования гласят, что третья часть этих товаров была выставлена на продажу в прошлую Черную пятницу даже немного дороже или с той же стоимостью, что и была.

Таким образом, продавцы зарабатывали играя на энтузиазме потребителей, но при этом они не нарушали закон. Поэтому эксперты советуют не спешить с покупками, а изучить рынок цен, чтобы не быть обманутыми.

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Покупатели, Рынок, Черная пятница, Ритейлер, Продавцы, Потребители.
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