Названы топ-регионы Украины по уровню занятости населения

Новости Бизнеса:Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.

Об этом он отметил в Facebook.

“ТОП-5 областей Украины по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет в городской местности: 62,6 % - самый высокий уровень в городе Киеве, 61,8 % - Харьковская, 60,5 % - Черкасская, 60 % - Днепропетровская и Закарпатская”, - отметил Милованов.

По его данным, в сельской местности уровень занятости такой: 68,7 % - Луганская, 63,4 % - Сумская, 63,3 % - Черновицкая, 62 % - Херсонская, 59,8 % - Харьковская.

Министр отметил, что по сравнению с другими регионами - население Харьковской области наиболее занятое в городской и сельской местностях - в среднем 62%.

“Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство”, - добавил Милованов.

По мнению чиновника, это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда - выведет из тени.