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Операторы ГТС Украины и Польши будут сотрудничать по европейским правилам

Операторы ГТС Украины и Польши будут сотрудничать по европейским правилам
23:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Укртрансгаз и польский Gaz-System будут сотрудничать по европейским правилам в точках соединения Германовичи/Дроздовичи.

АО "Укртрансгаз" (УТГ), ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) договорились с оператором польской ГТС Gaz-System об условиях сотрудничества по европейским правилам в точках соединения украинской и польской систем Германовичи и Дроздовичи, сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Согласно подписанному компаниями приложению к соглашению о взаимодействии по точкам соединения, с 1 декабря 2019 года в точке Германовичи будет возможно осуществление операций по виртуальному реверсу. Аллокация будет осуществляться в соответствии с операционным балансирующим счетом (ОБС).

В точке соединения Дроздовичи с 1 января 2020 года услуги по транспортировке газа будут предлагаться в полном соответствии с сетевыми кодексами ЕС, включая возможности виртуального реверса и аллокации в соответствии ОБС. До конца этого года данная точка заблокирована по текущему контракту с российским "Газпромом", напомнили в компании.

"Изменения в соглашении о взаимодействии операторов – еще один шаг к приведению правил эксплуатации точек соединения на польско-украинской границе в соответствие с требованиями ЕС", – отмечено в сообщении.

"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию

С учетом того, что новый оператор ГТС сможет полноценно заработать только с 1 января 2020 года, стороны согласовали передачу в будущем соглашения о взаимодействии от УТГ к новому оператору ГТС.

В компании добавили, что после завершения 1 января 2020 года действующего транзитного контракта между Украиной и РФ взаимодействие нового оператора ГТС со смежными операторами может быть исключительно на основании европейских правил.

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Газ, ГТС, Укртрансгаз.
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