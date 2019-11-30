Нафтогаз: Газпром сделал шаг к новому транзитному договору

Новости Бизнеса:Новый транзитный договор между Нафтогазом и Газпромом стал еще ближе: Россия сделала первый шаг.

Россия на газовых переговорах с Украиной начала процесс согласования проекта договора о присоединении газовых сетей в соответствии с европейскими правилами.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook по поводу газовых переговоров в Вене между Украиной и Россией 28 ноября.

"О хорошем: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект этого договора руководитель ОГТСУ (оператора газотранспортной системы Украины - ред.) передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, однако мы до сих пор не получали никакого ответа", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Нафтогазе, такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко.

Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, 29 ноября, перенесли именно для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения, сообщили в украинской компании.

В Нафтогазе настаивают на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. "Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, которые внедрила Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в Нафтогазе предупредили, что, как показывает опыт, "с приближением к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне - очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов".

Кроме того, комментируя эти украинско-российские переговоры в Вене, в Нафтогазе отметили, что "двусторонние встречи не являются чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами".

"Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - отметили в компании.

Напоминаем, контракт Нафтогаза с Газпромом истекает 31 декабря нынешнего года. Украина настаивает на заключении долгосрочного контракта о продлении транзита газа.