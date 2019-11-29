Скачать
Пятница, 29.11.2019
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома"

У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома"
20:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрий Витренко констатирует разную готовность судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко констатирует разную готовность судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, соглашаясь, что это связано с политической конъюнктурой.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", – сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу вечером.

"Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее", – отметил Витренко.

В то же время он указал: при выборе юрисдикций в делах о взыскании для "Нафтогаза" важен "не процесс, а результат". "В Германии те активы, которые есть, они не такие привлекательные для нас", – пояснил исполнительный директор НАК.

Он напомнил, что "Нафтогаз" уже добился ареста множества имущества "Газпрома" во многих странах.

В "Нафтогазе" сообщили, когда состоятся следующие слушания по делу Украины против России

"И уже 4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним в отношении принудительного взыскания в Нидерландах. Там мы арестовали активы на сумму более $5,2 млрд. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг "Газпрома", – сказал Витренко.

По его словам, если не будет достигнута договоренность о выплате долга газом в рамках предложенного "Нафтогазом" компромисса, то украинской компании удастся взыскать его в следующем году.

Как подчеркнул Витренко, речь идет об уже выигранном арбитраже, однако по инициативе "Газпрома" начат новый арбитраж, где сумма встречных исковых требований "Нафтогаза" превышает $12 млрд.

"И там только слушания будут в 2021 году. Мы ждем, что выиграем в новом арбитраже миллиарды, затем будем взыскивать новые суммы", – сказал исполнительный директор НАК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
04 В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
05 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался касательно дел Майдана
Зеленский высказался касательно дел Майдана
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь