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В "Нафтогазе" сообщили, когда состоятся следующие слушания по делу Украины против России

В "Нафтогазе" сообщили, когда состоятся следующие слушания по делу Украины против России
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Андрей Коболев заявил, что следующие слушания состоятся в феврале следующего года.

Слушания в апелляционном суде округа Совета в Стокгольме по заявлению "Газпрома" об обжаловании решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа должны состояться в феврале 2020 года, а слушания апелляции на решение по транзитному контракту запланированы на осень.

Об этом Facebook написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Устные слушания по делу о заявлении "Газпрома" об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должны быть рассмотрены в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланированы на осень следующего года", - написал Коболев.

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Он отметил, что арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования.

"Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции, и не раньше", - добавил глава "Нафтогаза".

В середине октября 2019 года "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года.

В этом решении полностью отменялись требования "Газпрома" о положении контракта "бери или плати", что освобождает Украину от обязательства платить "Газпрому" 80 млрд долларов.

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Газпром, Нафтогаз, Стокгольм, Андрей Коболев.
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