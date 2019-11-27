Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом

Новости Украины:Нафтогаз заявляет о победе в апелляции по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК "Нафтогаз Украины" решение по жалобе ПАО "Газпром" (РФ) на решение Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Как отмечено в свою очередь в пресс-релизе суда, решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

"Сегодняшнее постановление означает, что действия "Газпрома" отклонены и что специальный арбитраж никоим образом не будет отменен. В рамках оценки Апелляционный суд установил, отсутствие каких-либо доказательств того, что в процедуре была допущена какая-либо ошибка", – отмечено в тексте.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 9 октября начал слушания по решениям Стокгольмского арбитража, который в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по искам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" на поставку и транзит газа.

По словам Витренко, первое из трех дел касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило обязательства НАК по положениям контракта "бери или плати".

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.