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Суббота, 30.11.2019
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
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С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится

С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:С 1 декабря Пенсионный Фонд повысит минимальную пенсию на 74 гривны до 1638 гривен.

С 1 декабря 2019 в Украине изменяется размер прожиточного минимума. Поэтому Пенсионный фонд Украины перечислит и пенсии.

Перерасчет пенсии предусматривает Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019". Об этом ПФУ рассказал на официальном сайте.

 Какие пенсии повысят

С 1 июля 2019 прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.

С 1 декабря 2019 прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

Перерасчет осуществляют автоматически, пенсионерам в ПФУ обращаться не нужно.

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Как изменится прожиточный минимум

Для трудоспособных лиц с 1 июля прожиточный минимум составит 2 007 гривен

с 1 декабря — 2 102 гривны для лиц, утративших трудоспособность

с 1 июля — 1 564 гривны

с 1 декабря — 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет

с 1 июля — 1 699 гривен

с 1 декабря — 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет

с 1 июля — 2 118 гривен

с 1 декабря — 2 218 гривен

Умерших пенсионеров будут считать по-новому

Как сообщалось, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

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ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Пенсии, Перерасчет пенсий.
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