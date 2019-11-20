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Умерших пенсионеров будут считать по-новому

Умерших пенсионеров будут считать по-новому
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Пенсионный фонд

Новости Украины:Родственникам будет легче получить деньги от Пенсионного фонда.

Проверку данных об умерших украинцах автоматизировали.

Это поможет Минюсту более оперативно информировать Пенсионный фонд о смерти граждан, а это в свою очередь позволит временно предоставлять социальную помощь близким на похороны умершего и прекращать выплату (часто уже неправомерной) пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

До этого пересылка данных осуществлялась вручную, что существенно тормозило процесс обмена и сверки информации. А это повышало риски субъективных технических ошибок. Данные в пенсионный фонд передавали на протяжении десяти рабочих дней. Теперь у работников Фонда появился постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физлиц, которая обновляется ежесуточно.

При необходимости уточнить информацию, работники Пенсионного фонда будут иметь возможность дополнительно обратиться в иные инстанции.

Как отмечают в Минюсте, в ближайших планах – создание карточки застрахованного лица (такую карточку будут оформлять при рождении ребенка), а также – получение информации о потере кормильца.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины дали ответы на главные вопросы о новой системе выплат льгот на жилищно-коммунальные услуги.

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Минюст.
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