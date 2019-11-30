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Всю территорию Украины оцифруют уже в 2020 году

Всю территорию Украины оцифруют уже в 2020 году
10:52 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.

Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году. Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - сообщил Гончарук.

По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Так, кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.

По мнению премьера, это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет.

Гончарук отметил, что благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций - затоплений, наводнений, землетрясений.

"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию об определенном участке территории", - написал он.

Гончарук рассказал, что этим активно и занимается Госгеокадастр. Ведь за три месяца на публичной кадастровой карте появились шесть новых информационных слоев.

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В общем, подчеркнул Гончарук, уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков - общей площадью 43,8 млн га.

Премьер отметил, что важным направлением работы службы является и государственный контроль за использованием и охраной земель. Только на этой неделе осуществлены 755 проверок. Результат - выявлено 301 нарушение земельного законодательства.

Объем причиненного ущерба достигает 1 млн грн, из которых в бюджет в добровольном порядке возмещено почти 700 тыс грн.

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Интернет, Алексей Гончарук, 3D-модель, Госгеокадастр.
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