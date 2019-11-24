Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

Минцифры планирует покрыть Украину скоростным интернетом до 2022 года

Минцифры планирует покрыть Украину скоростным интернетом до 2022 года
22:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Федоров говорит, что Украина покрыта интернетом на 70%.

Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

"Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, уже где-то до 70% мы приходим. Но мы скоро уже опубликуем эти данные. Наша цель - на 90-100%", - сказал Федоров.

Он заявил, что украинская власть планирует реализовать эту цель до 2022 года.

Федоров: Надо научить 6 млн людей старшего возраста владеть цифровыми навыками

17 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по внедрению системы мобильной связи пятого поколения (5G).

В июле шестой президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения (4G) по всей стране до конца года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интернет, Михаил Федоров, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото: подробности
03 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
04 Свеженький юмор для великолепного настроения
05 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь