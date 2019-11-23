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Федоров: Надо научить 6 млн людей старшего возраста владеть цифровыми навыками

Федоров: Надо научить 6 млн людей старшего возраста владеть цифровыми навыками
17:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Министерство цифровой трансформации планирует 21 января запустить онлайн-платформу для бесплатного обучения цифровым навыкам.

Министерство цифровой трансформации Украины намерено 21 января 2020 года запустить онлайн-платформу для бесплатного обучения граждан базовым цифровым навыкам.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

"21 января мы запускаем онлайн-платформу, где каждый человек сможет быстро пройти базовый курс и научиться пользоваться любой электронной услугой: получить пенсию, оплатить коммунальные услуги с помощью смартфона или компьютера", - сказал Федоров.

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Он также отметил, что имеет целью "закрепить на уровне государства" право каждого украинца на получение бесплатного цифрового образования и получение соответствующих цифровых навыков.

"Есть цель: научить 6 млн людей старшего возраста владеть цифровыми навыками ...", - сказал он.

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По словам Федорова, бесплатные курсы цифровой грамотности среди пожилых людей будут популяризировать знаменитые украинцы, в частности, певцы.

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Михаил Федоров, Государство в смартфоне, Минцифры.
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