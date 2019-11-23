"Государство в смартфоне": глава Минцифры "проспойлерил" еще одну функцию

Новости Украины:Федоров анонсировал появление услуги по оформлению паспорта гражданина в электронном формате.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал появление услуги по оформлению паспорта гражданина в электронном формате с помощью смартфона.

О таких планах Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, да еще такой спойлер дам - паспорт гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о "пластике" , а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - сказал Федоров.

Он также отметил, что с ноября в Украине в тестовом режиме гражданам начали выдавать паспорта в форме ID-карты с электронной подписью, тогда как ранее документ выдавался без неё.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Действие" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют представить в декабре.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.