"Государство в смартфоне": какие функции появятся первыми

Новости Украины:Минцифры запустит "Государство в смартфоне" в декабре 2019 года.

Министерство цифровой трансформации Украины намерено в декабре представить мобильное приложение "Государство в смартфоне", с помощью которого украинцы смогут получать государственные услуги в электронной форме.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Украине есть большое количество людей, которые имеют доступ к интернету, смартфоны, но при этом "не замечают государство".

"В ноябре мы уже закончим разработку, а в декабре представим мобильное приложение, которое будет называться "Действие" - в народе "Государство в смартфоне", - сообщил Федоров.

По его словам, первыми проектами, которые будут в приложении станут водительские права, технический паспорт на авто, электронные студенческие билеты и удостоверения пенсионера.

"Потом начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон. Начнем мы, наверное, с электронной прописки, изменения места регистрации, получения пенсий и прочее", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено в ближайшее время запустить портал цифрового государства "Действие", который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из наиболее приоритетных для правительства.