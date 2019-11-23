"Государство в смартфоне": какие функции появятся первыми

Министерство цифровой трансформации Украины намерено в декабре представить мобильное приложение "Государство в смартфоне", с помощью которого украинцы смогут получать государственные услуги в электронной форме.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.
По его словам, в Украине есть большое количество людей, которые имеют доступ к интернету, смартфоны, но при этом "не замечают государство".
"В ноябре мы уже закончим разработку, а в декабре представим мобильное приложение, которое будет называться "Действие" - в народе "Государство в смартфоне", - сообщил Федоров.
По его словам, первыми проектами, которые будут в приложении станут водительские права, технический паспорт на авто, электронные студенческие билеты и удостоверения пенсионера.
"Потом начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон. Начнем мы, наверное, с электронной прописки, изменения места регистрации, получения пенсий и прочее", - добавил министр.
Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено в ближайшее время запустить портал цифрового государства "Действие", который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.
В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из наиболее приоритетных для правительства.