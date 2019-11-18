"В 2020 точно не будет": в Минцифры обозначили сроки запуска 5G в Украине

Новости Бизнеса:В Украине 5G появится не раньше, чем через три года.

В Украине уже проявились потребности в 5G, но запуск пятого поколения мобильной связи реален не раньше, чем через три года.

Об этом в интервью ubr.ua сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

"Производители телеком-оборудования только разрабатывают такие решения. Но в Украине уже проявились потребности в 5G. Например, в сельском хозяйстве компании уже заинтересованы в использовании беспилотных тракторов. Но я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположения высказывали и украинские сотовые операторы", - отметил Шелест.

Он отметил, что глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше.

"Но в 2020 году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет", - подытожил Шелест.

При этом, по словам заместителя министра, четвертое поколение мобильной связи с подобными задачами справиться не сможет.

"Главная разница между 4G и 5G – это задержка. В пятом поколении (мобильной связи - ред.) ее практически нет. Поэтому в 4G использование беспилотного транспорта практически невозможно", - сказал он.

По словам Шелеста, основная задача для развития 5G в Украине - освобождение частот. Как считают в Минцифры, наиболее перспективный диалог в этом ключе можно ожидать с "большой тройкой" мобильных операторов.

"Учитывая, что с мобильными операторами дела идут чуть быстрее, то я надеюсь, что мы сможем более эффективно с Нацсоветом. И в следующем, 2020 году решить вопрос с высвобождением первого (790-862 МГц) и второго (694-790 МГц) цифровых дивидендов", - подчеркнул замминистра.

При этом, со стороны государства возможен компромиссный подход в этом вопросе, в результате чего будут пересмотрены, в частности, ставки за использование радиочастотного ресурса.

"Надеюсь, нам удастся убедить народных депутатов внести изменения в Налоговый кодекс и пересмотреть ставки за использование РЧР. Нужно уравнять плату во всех диапазонах, в которых уже работают и могут работать мобильные сети. И поднять до того уровня, как оплачивают "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell – это будет справедливо. Это европейская практика", - сказал Шелест.

Как сообщалось, украинцы впервые испытали скоростной интернет 5G во время фестиваля гейм-культуры WeGame 5.0, который состоялся 20-21 апреля 2019 году в Киеве.

В конце октября 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разрешила тестирование 5G в шести украинских городах. С 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года тестировать 5G-связь будет оператор lifecell и дочернее предприятие компании Ericsson в городах Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Черкассы.

В настоящее время на рассмотрении в Верховной Раде находится ряд законопроектов в сфере электронных коммуникаций.