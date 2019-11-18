Украинцам могут разрешить снимать деньги с карт в кассах магазинов

Новости Бизнеса:Проект постановления о снятии наличных в кассах магазинов и кафе вынесен на обсуждение.

Национальный банк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении.

Все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ утвердит это постановление и позволит проводить подобные операции.

Кроме того, Национальный банк урегулирует вопрос относительно осуществления операций с наличными деньгами для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной Национальным банком лицензии на осуществление таких операций). Это отвечает нормам закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Об этом говорится в проекте постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", что предлагается для общественного обсуждения.

Как сообщалось, сотрудники органов власти будут получать зарплату только в безналичной форме.