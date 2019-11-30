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Комитет ВР отклонил "правки Геруса" касательно рынка электроэнергии

Комитет ВР отклонил "правки Геруса" касательно рынка электроэнергии
11:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты Верховной Рады и принять решение.

Комитет Верховной Рады занимающийся вопросами энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал законопроект, который отменяет возможность покупать электроэнергию, по двухсторонним договорам, у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества. 

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко. 

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. 

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Ранее Верховная Рада одобрила поправки, внесенные Андреем Герусом, касательно рынка электроэнергии. Данные поправки разрешали, по двухсторонним договорам, покупать электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества.

По мнению Геруса, данная правка поможет улучшить конкуренцию на рынке энергетики, что в свою очередь приведет к снижению цен на электричество для промышленности.

Андрей Герус уверял, что импортировать электроэнергию будут из Белоруссии. Однако с 1 октября ее импорт начался из России. С ноября он вырос в трое и занял 15 % украинского рынка. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Алексей Кучеренко, Электроэнергия, Комитет Верховной Рады, Андрей Герус.
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