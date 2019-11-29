В Вене завершились газовые переговоры: что обсуждали

Новости Бизнеса:Министры энергетики Украины и России обсудили возможность транзита газа в ЕС.

Состоялась двусторонняя встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в рамках переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.

Как говорится на сайте правительственного портала, встреча состоялась 28 ноября в Вене.

Отмечается, что стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу.

"В переговорном процессе правительство действует исключительно в интересах украинского народа и каждого украинца в частности. Вместе с европейской стороной правительство отстаивает позицию, что это должны быть европейские правила и долгосрочный контракт", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что переговоры будут продолжаться в различных форматах дальше.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.

Он также акцентировал, что это была рабочая двусторонняя встреча в рамках процессов по трехсторонним переговорам: Украина, РФ и ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры по газу с Украиной продолжаются, сейчас идет обмен коммерческими предложениями.