Тарифы на отопление: Гончарук предложил Зеленскому "короткий законопроект"

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление. Об этом шла речь во время совещания на Банковой, видео которого распространил Офис Президента.

Во время совещания один из его участников отметил, что уменьшить тариф на отопление без принятия закона невозможно.

"У нас законодательно невозможно изменять тарифы на отопление, нельзя до мая 2020 года. У нас было 2 закона: старый ЖКХ и там услуги назывались - отопление/горячая вода, а потом приняли новый закон, и они стали: централизованное отопление и централизованное водоснабжение. Поэтому действуют старые контракты до мая, и в них она (цена - ред.) зафиксирована. Какая была цена в январе 2019 года - такой она будет до конца отопительного сезона по закону", - пояснил он.

В свою очередь Алексей Гончарук предложил Зеленскому внести в ВР законопроект, который поможет решить этот вопрос.

"Для того, чтобы тариф этой зимой снизился на тепло у нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от Президента внести безотлагательно, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - пояснил Гончарук.

О каком документе идет и кто работает над ним - пока не известно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за коммунальные услуги в декабре уже были снижены тарифы на отопление, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения.