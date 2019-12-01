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Воскресенье, 01.12.2019
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Все плохо? Прогноз роста экономики Украины понижен

Все плохо? Прогноз роста экономики Украины понижен
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины.

Прогноз роста экономики Украины ухудшился с 4,3% до 4% ВВП.

Об этом свидетельствуют материалы обновленного в ноябре прогноза от аналитиков JP Morgan.

Отмечается, что при этом в 2020-м по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП.

Аналитики считают, что в следующем году Украине стоит готовиться к умеренному замедлению. Все будет происходить на фоне снижения транзита газа и временного негативного воздействия реализации земельной реформы.

Вместе с тем, прогноз курса гривни особо не изменился: в 2020 году доллар будет стоить 26,5 гривень, а 2021 - 27,5 грн.

Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины

Прогноз дефицита текущего счета в 2019 немного ухудшен - с 2,8% ВВП в октябрьском обзоре до 2,9% ВВП. В 2020 году ожидания этого показателя улучшили на 0,4%.

Эксперты ожидают утверждения новой программы с МВФ в первом квартале 2020 года, после чего Украина в течение года получит два транша.

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Прогноз, ВВП, JP Morgan.
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