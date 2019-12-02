Польша начинает оформлять разрешения украинским грузовым перевозчикам

Новости Бизнеса:Сегодня, 2 декабря, с 11:00 Польша начнет оформление и выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам.

Польша начнет оформлять разрешения украинским грузовым автомобильным перевозчикам с понедельника, 2 декабря.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

"С 11.00 час. 02.12.2019 начнется оформление и выдача 10 000 разрешений Республики Польша по предварительному обмену разрешениями 2020 года, которые действительны для оформления с декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры добавили, что выдача таких разрешений будет организована на 7 пунктах выдачи разрешений: ПВР "Борисполь" (ежедневно: 08:00 - 20:00, без выходных); "Винница" (понедельник-пятница: 09:00 - 18:00, выходные дни - суббота-воскресенье); "Голобы" (понедельник-пятница: 09:00 - 18:00, выходные дни - суббота-воскресенье); "Ковель" (ежедневно: круглосуточно, без выходных); "Коростень" (вторник-суббота: 09:00 - 18:00, выходные дни - воскресенье-понедельник); "Львов" (ежедневно: круглосуточно, без выходных); "Хмельницкий" (понедельник-пятница: 09:00 - 18:00, выходные дни - суббота-воскресенье).

Как сообщалось, в 2019 году Польша снизила до 160 тыс. количество разрешений для перевозок украинских грузов в Польшу или транзитом через Польшу. В 2018 году Польша выдала Украине 260 тыс. таких разрешений.

В сентябре 2019 года Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские автоперевозчики грузов уже почти исчерпали квоту разрешений на въезд в Польшу. Тогда он подчеркивал, что оставшихся разрешений хватит на несколько недель.

1 ноября Мининфраструктуры сообщило, что Республика Польша предоставит 5 тыс. дополнительных разрешений на 2019 год и еще 10 тыс. разрешений на 2020 год, которые можно будет использовать еще в этом году, на перевозку грузов для украинского автомобильного транспорта.