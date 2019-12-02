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Оржель назвал дату следующих газовых переговоров с РФ

Оржель назвал дату следующих газовых переговоров с РФ
14:38 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава Минэкоэнерго Украины надеется на следующие трехсторонние переговоры 5 декабря.

Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря. Об этом он сообщил на пресс-брифинге.

Он отметил что все стороны, кроме российской готовы к переговорам в любой момент.

"Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - заявил Оржель.

Также Оржель высказался, что решать экономические вопросы на Нормандские встречи не совсем правильно.

Напомним, 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Оржель о газовых переговорах: Россия предлагает "пакетное решение" по транзиту

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Россия, Газовые переговоры, Транзит газа, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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