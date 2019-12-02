400 миллионов евро: ЕИБ открыл кредитную линию для украинских аграриев

Новости Бизнеса:ЕИБ дает Украине €400 миллионов кредита на поддержку аграриев.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) начал новый проект для поддержки сектора переработки сельскохозяйственной продукции в Украине и открыл для этой цели кредитную линию на сумму 400 миллионов евро.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЕИБ.

"Европейский инвестиционный банк начал проект по поддержке пищевого звена агропромышленного сектора, который поддерживается кредитом в размере 400 миллионов евро, наряду с донорской технической помощью для поддержки малых и средних предприятий и среднего размера кампаний в Украине. Программа рассчитана на то, чтобы помочь Украине в полной мере воспользоваться всеми преимуществами углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Программа будет охватывать производителей зерновых культур, подсолнечника и рыбной промышленности в Украине, что позволит повысить качество продукции на внутреннем рынке и увеличить ее конкурентоспособность на европейском и мировом рынках.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовал проект кредитования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере с участием Европейского инвестиционного банка.

Этот проект внедряется в рамках подписанного Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированного Законом Украины от 20 сентября 2016 года.

Целью Проекта является поддержка Правительства Украины в содействии созданию административных, технических, финансовых и образовательных основ в поддержку заинтересованных сторон в области зерновых, масличных культур и аквакультуры/рыболовства с целью обеспечения надежной технической и экономической базы для дальнейшего развития их деятельности.