Россия теряет популярность среди заробитчан из Восточной Европы

Новости Бизнеса:Лишь 9% украинских заробитчан хотят ехать на работу в Россию.

Украинцы хотят больше работать в Германии, Польше и Чехии, и только 9% украинцев рассматривают Российскую Федерацию как страну для трудовой миграции.

Об этом рассказала заместитель директора InfoSapiens Инна Волосевич во время презентации результатов исследования по вопросам миграции и торговли людьми "Украина, Молдова, Беларусь и Грузия, 2019" по заказу Представительства Международной организации по миграции в Украине.

"Итак, где хотят работать потенциальные мигранты: белорусы чаще всего хотят работать в Польше, Германии и России; грузины - в Польше, в США и в Италии; молдаване - в Германии, Италии и России. Украинцы больше всего хотят работать в Германии, Польше и Чехии. На протяжении последних волн наблюдения во всех странах привлекательность России снижается. Я думаю, что это положительный фактор, так как именно в России достаточно распространенным является неофициальное трудоустройство", - отметила Волосевич.

По ее словам, наиболее привлекательными странами для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных.

"Здесь есть два фактора: во-первых, это экономический спад в России, а также война с Россией... В свою очередь в Германии из ближайших к нам стран самые высокие зарплаты. И в последнее время немцы уже проявляют интерес к украинским работникам", - добавила Волосевич.

Она отметила, что уровень заинтересованности в работе в Российской Федерации "постоянно снижался с самого начала войны на Востоке Украины".

Исследование по вопросам миграции и торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси и Грузии было проведено InfoSapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия в июне-августе 2019 года.

Исследование проведено на базе национально-репрезентативного опроса "Омнибус" методом личных интервью на дому у респондентов. Объем выборки в Украине составляет 2000 респондентов, в Молдове - 1106 респондентов, в Беларуси - 1041 респондент, в Грузии - 1001 респондент.

Выборка репрезентирует население старше 18 лет (старше 16 лет в Украине) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без учета неконтролируемых правительством территорий в Молдове, Украине и Грузии).