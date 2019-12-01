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Украинцы в Германии: топ самых востребованных профессий в ФРГ

Украинцы в Германии: топ самых востребованных профессий в ФРГ
13:57 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:Названы самые востребованные среди украинцев профессии в Германии.

С 1 января 2020 изменятся правила работы в Германии для иностранных граждан. В связи с чем ожидается новая волна миграции украинцев в этом направлении. Эксперты hh.ua | grc исследовали, как менялся спрос на работу в Германии со стороны украинских соискателей в последние годы, а также предложения местных работодателей.

Германия уверенно входит в топ-5 популярных среди украинцев направлений для работы за рубежом. Так, согласно опросу, который проводился среди пользователей портала, 13% респондентов имели опыт работы в этой стране.

Анализ базы резюме, размещенных в течение 2019 года, показывает, что 6% соискателей ищут работу именно в Германии. При этом количество подобных резюме за последние 5 лет увеличилось более чем в 4 раза, и самый большой скачок произошел в 2018 и 2019 гг.

Среди соискателей, интересующихся работой в Германии, самые активные представители профсфер:

  • IT;

  • Телеком;

  • Топ-менеджмент;

  • Производство;

  • Маркетинг;

  • Начало карьеры.

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Самый популярный запрос о желаемой заработной плате - в пределах от 24 100 до 48 300 грн. Такая "вилка" фигурирует немного чаще, чем в каждом третьем резюме (35%). Кроме того, встречаются и пожелания получать 24 000 грн и меньше (31% резюме), от 48 300 до 72 500 грн (16% резюме) и др.

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Германия, Украина, ФРГ, Опрос, Профессия.
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