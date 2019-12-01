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Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут

Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
22:34 Сегодня Телеграф НВ Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Венгрии пожаловался, что ему трудно учить украинский.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто пожаловался, что венгров на Закарпатье заставляют учить очень много украинского языка.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Самый главный аргумент украинской стороны — это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход — ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский излагался бы пять раз в неделю. Думаю, это позволило бы изучать его не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона", — объясняет дипломат.

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Ийдярто выразил опасения, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут".

Также он сказал, что ему трудно изучать украинский язык, потому что "есть путаница с русским".

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Украина, Венгрия, Закарпатье, Иштван Ийдярто.
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