"Нас обманули": Кравчук дал совет Зеленскому перед "нормандским" саммитом

Новости Украины:Леонид Кравчук рассказал действующему президенту Украины, как нужно вести себя на саммите Нормандской четверки.

Владимиру Зеленскому стоит защищать Украину на переговорах Нормандской четверки.

Об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Кравчук считает, что на саммите необходимо сказать откровенно и искренне правду о том, что Украина осталась обманутой с Будапештским меморандумом.

По его мнению, западные страны на самом деле "играют с нами как кот с мышкой".

Они помогают Киеву только на словах, - убежден Кравчук.

Президент считает, что Украина уже сделала свой шаг на встречу странам Нормандской четверки. Теперь стоит ожидать их ответных действий и, в первую очередь, России.