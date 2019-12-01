"Нас обманули": Кравчук дал совет Зеленскому перед "нормандским" саммитом

Владимиру Зеленскому стоит защищать Украину на переговорах Нормандской четверки.
Об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.
Кравчук считает, что на саммите необходимо сказать откровенно и искренне правду о том, что Украина осталась обманутой с Будапештским меморандумом.
По его мнению, западные страны на самом деле "играют с нами как кот с мышкой".
Они помогают Киеву только на словах, - убежден Кравчук.
Президент считает, что Украина уже сделала свой шаг на встречу странам Нормандской четверки. Теперь стоит ожидать их ответных действий и, в первую очередь, России.