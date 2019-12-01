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Спикер Госдумы РФ пугает Украину "выходом из ее состава ряда областей"

Спикер Госдумы РФ пугает Украину "выходом из ее состава ряда областей"
04:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Вячеслав Володин: Из состава Украины могут выйти несколько областей.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.

Об этом упоминается в заявлении Володина.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп."

Такие слова председатель Госдумы сказал из-за срыва украинской делегацией выступления "представителя крымских татар" Руслана Бальбека на форуме ООН.

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Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств", к ним он отнес россиян, венгров и поляков.

Спикер Думы не забыл напомнить о принятом Радой Законе о языке, который по мнению россиян нарушает права нацменьшин. И добавил, что после "присоединения Крыма" к России там ввели три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

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Россия, РФ, Вячеслав Володин.
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