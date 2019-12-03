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Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов

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Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:За последние 3 месяца поступления от таможни в Госбюджет составили 3,87 млрд долл.

Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 30,3 млрд грн в ноябре. Об этом председатель таможенной службы Максим Нефедов сообщил в Facebook.

"Результаты ноября. План выполнили, перечислили 30,3 млрд грн в бюджет. И это при том, что у нас только увеличивается несоответствие заложенного в бюджет курса гривни объективной реальности. В бюджете на конец года - 29.4, а в НБУ сегодня - 23,97", - написал Нефедов.

Он отметил, что за последние 3 месяца (сентябрь-ноябрь) поступления от таможни в Госбюджет составили 3,87 млрд долл. США - на 1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

"При том стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7% (в первую очередь из-за падения мировых цен на уголь, газ, нефть). То есть сейчас таможня собирает больше налогов, при уменьшении стоимости ввозимых товаров. В результате за последние месяцы увеличилась налоговая нагрузка на $1 импорта - с $0,26 в 2018 до $0,27 в 2019", - подчеркнул руководитель ведомства.

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Он отметил, что положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с $1,5/кг до $1,6/кг), что свидетельствует о постепенном уменьшении "серого импорта".

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Таможня, Госбюджет, Бюджет, Максим Нефедов, 30 миллиардов.
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