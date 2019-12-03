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Милованов опроверг информацию о смене руководства Нафтогаза

Милованов опроверг информацию о смене руководства Нафтогаза
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В отношении Нафтогаза никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству.

Никакого процесса по смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" не происходит, подчеркнул Тимофей Милованов. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно поняли, или было искажено. В отношении Нафтогаза никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - подчеркнул Милованов.

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Сегодня на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".

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НАК Нафтогаз Украины, Тимофей Милованов, Смена руководства Нафтогаза.
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